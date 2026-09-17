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Царьград

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Сергей Лавров потребовал от Запада признать права русскоязычных

Сергей Лавров потребовал от Запада признать права русскоязычных

Сергей Лавров заявил, что урегулирование украинского кризиса не может быть предметом торговли, подчеркнув права русскоязычных и необходимость западного посредничества.

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