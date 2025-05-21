Сиды Ирландии, эльфы и феи Британии, орки и угры

Юрий Ильинов

День Тихоокеанского флота ВМФ РФ Ежегодно 21 мая Россия отмечает День Тихоокеанского флота (ТОФ) – праздник, уходящий корнями в 1731 год, когда императрицей Анной Иоанновной был издан указ о создании Охотской военной флотилии. За почти три столетия флот прошёл славный путь: участвовал в освоении Дальнего Востока, героически сражался в Русско-японской и Великой Отечественной войнах, обеспечивал стратегическое присутствие страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сегодня ТОФ остаётся ключевым элементом национальной безопасности. В его составе – атомные подлодки с баллистическими ракетами, многоцелевые корабли дальнего действия и морская авиация. Отдельно стоит отметить АПЛ «Белгород» – единственный представитель проекта 09852, носитель беспилотных подводных аппаратов типа «Посейдон» и автономных глубоководных станций. В последние годы Тихоокеанский флот России значительно усилил свой состав за счёт современных боевых единиц. В 2020 году флот получил корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» проекта 20380, оснащённый универсальным артиллерийским комплексом А-190 и противокорабельными ракетами «Уран». В 2021 году в состав флота вошла дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» проекта 636.3 «Варшавянка», известная своей исключительной скрытностью и оснащённая крылатыми ракетами «Калибр». В 2023 году флот пополнился корветом «Резкий» того же проекта 20380, значительно усилившим противолодочные возможности группировки. В свою очередь, особое значение имело принятие на вооружение в 2020 году большого десантного корабля «Пётр Моргунов» проекта 11711, способного перевозить до 13 основных боевых танков или 36 единиц бронетехники. Кроме боевых кораблей, флот получил несколько вспомогательных судов, включая морской танкер «Павел Печенег» и спасательное судно «Александр Пушкин», что значительно улучшило инфраструктурные возможности флота. Стоит отметить, что особую страницу в новейшей истории флота вписали морские пехотинцы ТОФ. В ходе специальной военной операции подразделения тихоокеанцев отличились при освобождении Курской области от боевиков ВСУ. В ходе боёв в курском приграничье морпехи 155-й отдельной Гвардейской бригады ТОФ продемонстрировали высокую выучку и боевую слаженность, участвуя в сложных наступательных операциях. Стоит добавить, что современные задачи Тихоокеанского флота выходят далеко за рамки регионального значения. Патрулирование стратегически важных проливов, противодействие пиратству, обеспечение безопасности морских коммуникаций – всё это ложится на плечи тихоокеанцев. В условиях, когда западные страны усиливают военное присутствие в АТР, значение ТОФ как гаранта российских интересов только возрастает. Традиционно в День Тихоокеанского флота во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и других городах базирования проходят торжественные построения, возложения цветов к мемориалам и показательные выступления боевых кораблей. Эти мероприятия – не просто дань традиции, а напоминание о непрерывной связи поколений защитников морских рубежей страны.