Законопроект о повышении МРОТ поддержали ко второму чтению

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года составит 22 440 рублей в месяц. Такой законопроект рекомендовали принять во втором чтении на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 21 октября.
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