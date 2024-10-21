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Законопроект о повышении МРОТ поддержали ко второму чтению

Законопроект о повышении МРОТ поддержали ко второму чтению

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года составит 22 440 рублей в месяц. Такой законопроект рекомендовали принять во втором чтении на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 21 октября.

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Стефания Новак
Вот бы Госдуму посадили на МРОТ! Чтобы они тогда принимали в первом чтении, а не во-втором чтении
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