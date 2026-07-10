Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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На территории Ильского НПЗ произошел пожар. Обломки дронов упали еще в двух местах

На территории Ильского НПЗ произошел пожар. Обломки дронов упали еще в двух местах

В Краснодарском крае на территории Ильского НПЗ произошел пожар после атаки БПЛАВладимир Трефилов/РИА Новости На территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар после падения обломков беспилотника.

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