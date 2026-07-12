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Царьград

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Генштаб ВСУ оценит готовность Черниговской области к размещению войск

Генштаб ВСУ оценит готовность Черниговской области к размещению войск

Военные украинского Генштаба оценят готовность Черниговской области к размещению войск. Комиссия намерена инспектировать качество позиций в сёлах Березна, Сосница и Реутинцы с 21 по 28 июля, прикрываясь встречами с родственниками пропавших солдат.

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