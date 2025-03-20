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Очевидцы показали последствия прилетов дронов по территории аэродрома стратегической авиации

Очевидцы показали последствия прилетов дронов по территории аэродрома стратегической авиации

Боевики киевского режима на фоне достигнутых между РФ и США договоренностей о прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры осуществили массированный налет своими беспилотниками на российские регионы.

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