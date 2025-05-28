В Сеть выложили справку с точным диагнозом Киркорова после ожога

Российский певец Филипп Киркоров якобы знал, что может столкнуться с серьёзными осложнениями со здоровьем, если не будет соблюдать рекомендации врачей, следует из справки с точным диагнозом, которые медики поставили народному артисту РФ.
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