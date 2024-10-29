«Настоящие мужчины должны добровольно выйти сражаться»: призыв Кадырова после удара по университету им. Путина

Лидер Чечни Рамзан Кадыров обратился к чеченцам после удара по университету имени Путина. Глава регион призвал своих соотечественников добровольно отправиться в зону специальной военной операции (СВО) на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии