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Царьград

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Такого в 2025 году ещё не было: ВСУ атаковали БПЛА и ракетами 12 регионов России

Такого в 2025 году ещё не было: ВСУ атаковали БПЛА и ракетами 12 регионов России

Минувшей ночью силами ПВО было ликвидировано около 200 БПЛА. Атака стала самой мощной с начала 2025 года.

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