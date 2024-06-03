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Глава GIM Unimpresa Торрембини: Польша и Литва блокируют грузы, идущие в Россию

Глава GIM Unimpresa Торрембини: Польша и Литва блокируют грузы, идущие в Россию

Таможенные службы Литвы и Польши незаконно блокируют грузы, которые следуют из Италии в Россию. Об этом РИА «Новости» заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

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