Начинается голосование по выбору объектов благоустройства

Жители Карелии сами могут выбрать объект или территорию, нуждающиеся в преображении Завтра, 15 апреля, на специализированной электронной площадке стартует онлайн-голосование по выбору общественных территорий и дизайн-проектов благоустройства.
Жители Карелии сами могут выбрать объект или территорию, нуждающиеся в преображении Завтра, 15 апреля, на специализированной электронной площадке стартует онлайн-голосование по выбору общественных территорий и дизайн-проектов благоустройства.
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