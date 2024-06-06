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Закон, порядок, государство

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На Сахалине полицией задержан похититель почти 100 кг кабеля стоимостью около полумиллиона рублей

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от инженера общества с ограниченной ответственностью о кражах с территории строительного объекта силового бронированного кабеля.

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