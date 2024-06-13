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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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В России скоро вырастут налоги на недвижимость, всё к этому ведёт

В России скоро вырастут налоги на недвижимость, всё к этому ведёт

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает изменения в налогообложении отдельных видов дорогостоящей недвижимости.

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