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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Замула впервые в сезоне НХЛ завершил матч с положительной полезностью. У него передача и «+2» за 13:03 с «Сан-Хосе»

Защитник «Филадельфии» отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (4:3 Б).

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