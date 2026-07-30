Шансы на принятие акта CLARITY упали до 27% на фоне смещения приоритетов Сената

Согласно данным рынков прогнозирования в социальных сетях, вероятность принятия акта CLARITY — ключевого законопроекта о структуре американского крипторынка — заметно снизилась и составляет теперь около 27%.
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