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Шансы на принятие акта CLARITY упали до 27% на фоне смещения приоритетов Сената

Шансы на принятие акта CLARITY упали до 27% на фоне смещения приоритетов Сената

Согласно данным рынков прогнозирования в социальных сетях, вероятность принятия акта CLARITY — ключевого законопроекта о структуре американского крипторынка — заметно снизилась и составляет теперь около 27%.

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