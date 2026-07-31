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Аргументы недели

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Эксперты не ждут в августе от рубля резких колебаний

Эксперты не ждут в августе от рубля резких колебаний

Август традиционно считается для российской валюты одним из самых опасных месяцев — именно на него пришлись дефолт 1998 года, санкционный шок 2018-го и скачок доллара выше 100 рублей в 2023-м.

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