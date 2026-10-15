Московский метрополитен напоминает о мерах профилактики ОРВИ и гриппа. Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов и главный врач Московского метрополитена Вера Жельвис рассказали о правилах, которые помогут обезопасить себя и окружающих в сезон простуд.