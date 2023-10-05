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ВСУ пустились в бега, испугавшись артиллерии РФ в районе Вербового

Российские военные обратили в бегство отряд ВСУ в районе Вербового на запорожском направлении. Все попытки украинских солдат закрепиться в лесополосе оказываются безуспешными, как только на позиции выходят наши артиллеристы.

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