Военное обозрение

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Украинский посол прокомментировал высказывание австралийского наёмника о некомпетентности командиров ВСУ

Украинский посол прокомментировал высказывание австралийского наёмника о некомпетентности командиров ВСУ

ВСУ продолжают свое широко разрекламированное контрнаступление, которое уже привело к колоссальным потерям в украинских войсках.

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