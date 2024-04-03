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Мэр Харькова сообщил о подготовке города к эвакуации

Мэр Харькова сообщил о подготовке города к эвакуации

Власти города Харьков имеют точные планы по эвакуации населения. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире всеукраинского телемарафона.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Терехов  - красавчик ))))))))) В &quot;Багдаде всё спокойно!&quot;, заявляет это существо. А пробки на всех выездах из города - это мираж и кремлёвская пропаганда. Не удивлюсь, если этому персонажу навтыкают , в ближайшее время, в едало. Причем - в прямом эфире.
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