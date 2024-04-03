Мэр Харькова сообщил о подготовке города к эвакуации

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Терехов - красавчик ))))))))) В "Багдаде всё спокойно!", заявляет это существо. А пробки на всех выездах из города - это мираж и кремлёвская пропаганда. Не удивлюсь, если этому персонажу навтыкают , в ближайшее время, в едало. Причем - в прямом эфире.