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Мода и Шоу-бизнес

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Подняли настроение: Айза-Лилуна Ай высказалась о Гуфе, сделавшем предложение девушке во время концерта

Подняли настроение: Айза-Лилуна Ай высказалась о Гуфе, сделавшем предложение девушке во время концерта

Айза-Лилуна Ай отреагировала на новость о желании бывшего мужа в третий раз вступить в брак. Накануне вечером после концерта Гуфа на просторах Интернета распространилось видео, где запечатлен момент предложения руки и сердца, сделанного рэпером своей возлюбленной.

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