Собянин: Москва продолжит оказывать помощь регионам во внедрении сервисов «МЭШ»

Образовательная платформа будет внедрена как минимум в 20 регионах России Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал, что столичные школьники и их родители получают максимально полную информацию об обучении и внешкольных занятиях благодаря сервисам «Московской электронной школы».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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