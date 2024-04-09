Собянин: Москва продолжит оказывать помощь регионам во внедрении сервисов «МЭШ»

Образовательная платформа будет внедрена как минимум в 20 регионах России Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал, что столичные школьники и их родители получают максимально полную информацию об обучении и внешкольных занятиях благодаря сервисам «Московской электронной школы».