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Пушков посоветовал США не вмешиваться в работу «Северного потока — 2»

Пушков посоветовал США не вмешиваться в работу «Северного потока — 2»

Несмотря на заявление об окончании эры переустройства мира, США планируют активно противодействовать «СП-2».

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Владимир Амосов
Мне представляется действенным, если бы Россия прекратила или до минимума сократила свою экономическую деятельность со странами враждебными к России, или имели на своей территории базы США.
Лариса Сергеевна
это утопия))
Владимир Амосов
Ну, почему? Ведь мы и даже Белоруссия сократили свои экономические связи с Прибалтийскими, да и с Украиной тоже.
Светлана Петрова
американцы продолжают кукловодить, пока к ним обращаются за помощью, а это значит, их объявления о невторжении ничего не значат, воевать будут другие под их руководством

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