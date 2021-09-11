Пушков посоветовал США не вмешиваться в работу «Северного потока — 2»

МОЯ СТРАНАПолитикаПушков посоветовал США не вмешиваться в работу «Северного потока — 2» Несмотря на заявление об окончании эры переустройства мира, США планируют активно противодействовать «СП-2».Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВАВладимир АмосовМне представляется действенным, если бы Россия прекратила или до минимума сократила свою экономическую деятельность со странами враждебными к России, или имели на своей территории базы США.Лариса Сергеевнаэто утопия))ВАВладимир АмосовНу, почему? Ведь мы и даже Белоруссия сократили свои экономические связи с Прибалтийскими, да и с Украиной тоже.Светлана Петроваамериканцы продолжают кукловодить, пока к ним обращаются за помощью, а это значит, их объявления о невторжении ничего не значат, воевать будут другие под их руководствомКомментировать
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