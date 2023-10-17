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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Есть ли альтернативы ремоторизации Ил-212 на двигатель ПД-8?

Есть ли альтернативы ремоторизации Ил-212 на двигатель ПД-8?

И снова мы вынуждены вернуться к многострадальной теме отечественного авиастроения. Проблема отсутствия двигателей требуемых характеристик вынуждает функционеров от отрасли принимать весьма неоднозначные решения, которые впоследствии могут привести к еще большим проблемам.

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