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Digital Foundry: в PS5 Pro-версии Indiana Jones разрешение выше, чем в версии XSX

Digital Foundry: в PS5 Pro-версии Indiana Jones разрешение выше, чем в версии XSX

Специалисты издания Digital Foundry провели детальный технический анализ игры Indiana Jones and the Great Circle на консолях PlayStation 5 (PS5) и PlayStation 5 Pro (PS5 Pro), сравнив их производительность и визуальные характеристики с версией для Xbox Series X (XSX).

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