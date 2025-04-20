Digital Foundry: в PS5 Pro-версии Indiana Jones разрешение выше, чем в версии XSX

Специалисты издания Digital Foundry провели детальный технический анализ игры Indiana Jones and the Great Circle на консолях PlayStation 5 (PS5) и PlayStation 5 Pro (PS5 Pro), сравнив их производительность и визуальные характеристики с версией для Xbox Series X (XSX).
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