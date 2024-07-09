Steak Lovers
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Steak Lovers

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  • valentina sergeeva
    И чем она отличается от русской отбивной? Кунжутовым привкусом?..Хрустящая снаружи...
  • valentina sergeeva
    Точно. Тушить только 45 минут, да возни на полчаса (было бы ради чего!). А за 15 мин кальмары резиновыми станут... По...Фаршируем кальмар...
  • Владимир
    Баклажаны везде вкусно.Таких вкусных бак...

Маринованная капуста всем на зависть: зимой заменит любые салаты и даже пойдет как гарнир

Маринованная капуста всем на зависть: зимой заменит любые салаты и даже пойдет как гарнир

Капуста пелюстка — это яркое, хрустящее и невероятно вкусное дополнение к любому блюду. Этот рецепт позволяет приготовить маринованную капусту, которая становится только лучше со временем и идеально подходит как закуска или гарнир.

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