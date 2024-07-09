Маринованная капуста всем на зависть: зимой заменит любые салаты и даже пойдет как гарнир

Капуста пелюстка — это яркое, хрустящее и невероятно вкусное дополнение к любому блюду. Этот рецепт позволяет приготовить маринованную капусту, которая становится только лучше со временем и идеально подходит как закуска или гарнир.
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