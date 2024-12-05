Кадыров заявил о сидящих «не на своих местах» Бастрыкине и Колокольцеве

Глава Чечни Рамзан Кадыров в беседе с агентством «Грозный-информ» заявил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и руководитель МВД России Владимир Колокольцев находятся «не на своих местах».
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