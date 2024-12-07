В Артеме Приморского края полицейские и общественники проводят мероприятия по пресечению распространения наркотических граффити

На территории Артема Приморского края проходят профилактические мероприятия, направленные на недопущение и пресечение распространения информации о местах и способах продажи наркотических средств и психоактивных веществ.
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