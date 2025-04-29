LG Corporation зарегистрировала три товарных знака в РФ

Южнокорейская компания LG Corporation зарегистрировала в России три товарных знака. Как выяснили «Известия», ознакомившись с данными Роспатента, речь идет о брендах Let's Go LG, LG Therma V, Smile On! LG.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии