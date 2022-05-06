Они предчувствовали свою смерть

АТ

Александр Теплов

Нет никаких случайностей - это делается целенаправленно. А вот кем это совсем другая история. В неожиданный момент,каждый человек может стать предсказателем для другого человека. Так через одного человека предупреждают о предстоящем событии радостном или горестном другого. Но к сожалению люди в силу своей эгоистичности потеряли способность воспринимать,различать эти предупреждения. Каждый может вспомнить массу примеров из своей жизни,нужно только призадуматься... Вера в сказанное потеряла актуальность в мире компьютеризации ...И сейчас существуют люди наделенные способностью не только знанием времени своей смерти но и как, от болезни или просто лягут спать и не проснутся...