10 невероятно красивых растений, которые разрастаются похуже сорняков

Красивый дачный участок с неприхотливыми в уходе растениями – мечта любого садовода, да вот только иногда случается так, что те или иные цветы и кустарники становятся самым настоящим проклятием, разрастающимся по всему периметру.
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