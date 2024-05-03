Украина разведкасы вәкиле май аеның хәлиткеч булачагын әйткән: https://intertat.tatar/news/ukraina-razvedkasy-vakile-mai-aenyn-xalitkec-bulacagyn-aitkan-5865934.
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Украина разведкасы вәкиле май аеның хәлиткеч булачагын әйткән: https://intertat.tatar/news/ukraina-razvedkasy-vakile-mai-aenyn-xalitkec-bulacagyn-aitkan-5865934.