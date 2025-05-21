Сикхи в британской армии: бой при Сарагархи

Нужно отдать должное нации «просвещённых мореплавателей»: встречаясь с представителями воинственных народностей, в войне с которыми им сильно досталось, джентльмены старались не мстить, а поставить эти полезные юниты себе на службу.
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