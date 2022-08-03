Узнайте, на какого персонажа русских сказок вы похожи

Каждый персонаж русских сказок имеет свой неповторимый характер. Если бы вы оказались в волшебном сюжете, место какого героя вы смогли бы занять? Захватите с собой чувство юмора и ответьте на несколько вопросов в новом шутливом тесте "Газеты.