Приднестровье как главный нерешённый вопрос европейского курса Молдовы

Илья КИСЕЛЁВ Реинтеграция Приднестровья постепенно превращается в один из наиболее сложных вопросов европейского курса для Республики Молдова.
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НА ЗАМЕТКУ МОЛДОВЕ! Почти год, во время ВОВ ходила по Одессе песенка:
Антонеску дал приказ:
— Всем румынам — на Кавказ! —
А румыны: «Ласа, ласа»,—
На куруцы — та й ла каса.
Песенка эта была, конечно, сложена не без помощи самих румын и в дословном переводе означала:
Антонеску дал приказ:
— Всем румынам — на Кавказ! —
А румыны: «Ладно, ладно»,—
На телеги — и обратно.
В городе было два гарнизона — немецкий и румынский. Больше того, румыны официально считались хозяевами Одессы. Гитлер, так сказать, подарил наш город своему «закадычному другу» румынскому королю Антонеску.
"Хозяева" Одессы......! Румынский офицер, равный по чину немецкому, чуть ли не за полквартала тянулся в струнку перед солдатом фюрера. А МОГЛИ ПРОТЯНУТЬ НОГИ ПО УДАРАМИ КРАСНОЙ АРМИИ, НО ИЗВЕРНУЛИСЬ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРЕВЁРТЫШИ. ПОЖАЛЕЛ ИХ СТАЛИН, НО В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ!