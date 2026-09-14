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Царьград

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Диетолог Бобровский: кофе после 16:00 мешает сну и вредит здоровью

Диетолог Бобровский: кофе после 16:00 мешает сну и вредит здоровью

Диетолог Андрей Бобровский предупредил, что употребление кофе менее чем за 6–8 часов до отхода ко сну способно помешать засыпанию и отрицательно сказаться на самочувствии.

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