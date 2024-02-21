ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Украинский мужичок за пятьдесят...

Украинский мужичок за пятьдесят...

Быть отданным на милость победителя Льются на Украину горькие видео из Авдеевки. Отходят бойцы ВСУ и на ходу записывают последние видео для своих семей.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Знаете, с нашими, дорогими, любимыми, самыми лучшими ребятами все ясно. ЛЮБИМ, БЛАГОДАРИМ, ЖЕЛАЕМ ПОБЕДЫ. Но пусть на меня не обрушится здесь никто - И УКРАИНЦЕВ ЖАЛКО... Не тех, озлобленных, выдумавших себе &quot;ИДЕЮ&quot;, бандитов. НО ТЕХ, КТО БЫЛ ПОПРОСТУ ОБМАНУТ ЭТОЙ ЖИДОВСКОЙ ХУНТОЙ..,
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