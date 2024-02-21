Украинский мужичок за пятьдесят...

Evgenija Palette

Знаете, с нашими, дорогими, любимыми, самыми лучшими ребятами все ясно. ЛЮБИМ, БЛАГОДАРИМ, ЖЕЛАЕМ ПОБЕДЫ. Но пусть на меня не обрушится здесь никто - И УКРАИНЦЕВ ЖАЛКО... Не тех, озлобленных, выдумавших себе "ИДЕЮ", бандитов. НО ТЕХ, КТО БЫЛ ПОПРОСТУ ОБМАНУТ ЭТОЙ ЖИДОВСКОЙ ХУНТОЙ..,