Готовность №1: Запад уже прорабатывает поставку ВСУ дальнобойного оружия, считает Ганчев Юлия СоколоваЗападные страны активно прорабатывают возможность поставки Украине дальнобойного оружия, которое позволит наносить удары по российской территории.
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