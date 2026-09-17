Сила в правде
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Сила в правде

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Спецназ шёл тихо и без разведки. Под Волчанском пропало 500 штурмовиков. Киев получил ночной удар

Спецназ шёл тихо и без разведки. Под Волчанском пропало 500 штурмовиков. Киев получил ночной удар

Ночью били по складам Киева, порту у Одессы и составу на Николаев. Под Волчанском называют 500 выбывших и три села, закрывающие выход.

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