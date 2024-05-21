NTV: для многих членов СДПГ кандидатом в канцлеры является Писториус, а не Шольц

Значительная часть Социал-демократической партии Германии (СДПГ) хочет, чтобы на выборах 2025 года кандидатом в бундесканцлеры стал не нынешний глава правительства Олаф Шольц, а министр обороны Борис Писториус.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии