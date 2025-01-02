«Фантастические твари»: животные, которые нас удивили в 2024 году

Сливающииеся телами гребневики; попугаи, которые звонят друг другу по видеосвязи; пауки, управляющие светлячками; муравьи, оперирующие друг другу ноги – плюс ещё несколько удивительных животных из прошлого года, о которых мы так и не смогли забыть.