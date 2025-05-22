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Отличные результаты

Отличные результаты

Поздравляем победителей отборочного этапа конкурса ´Лучшая аварийно-диспетчерская служба предприятия 2025 года´:Конкурсные испытания вновь подтвердили: качество реагирования, слаженность работы и профессионализм наших специалистов - на высоте!Спасибо всем участникам за проявленный уровень мастерства! .

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