Отличные результаты

Поздравляем победителей отборочного этапа конкурса ´Лучшая аварийно-диспетчерская служба предприятия 2025 года´:Конкурсные испытания вновь подтвердили: качество реагирования, слаженность работы и профессионализм наших специалистов - на высоте!Спасибо всем участникам за проявленный уровень мастерства! .
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