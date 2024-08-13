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Царьград

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"Америкэн экспресс банк" - всё. ЦБ аннулировал лицензию - под ударом страховые вклады

"Америкэн экспресс банк" - всё. ЦБ аннулировал лицензию - под ударом страховые вклады

Центробанк аннулировал лицензию "Америкэн экспресс банка". Под ударом страховые вклады - организация больше не является участником системы.

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