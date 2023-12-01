Перемирию конец: Армия Израиля атаковала Газу с воздуха

Израильская авиация наносит авиаудары по сектору Газа. Ранее сообщалось о "паузе".Напомним, ранее была запланирована четырёхдневная пауза в боях в секторе Газа, которая должна была начаться в четверг, сообщил высокопоставленный представитель ХАМАСа.