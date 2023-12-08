Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

20 998 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Анатольев
    Где ПРИГОВОР "мили" ЗА БАЗАР и пусть СПИТ спокойно не просыпаясь????????! И должны ЭТО сделать украинцы, за их истреб...Бессмертные русск...
  • Александр Симаков
    РЕАЛЬНО  РАБОТАЮЩИМ людям платят зарплату, соразмерную зарплате депутатов.  Даже, например,  кассирам в "Пятёрочке" и...Сдаться русским т...
  • lenivka
    А ларчик просто открывался.....Европа как вечный...

День Героев Отечества в России

День Героев Отечества в России

День Героев Отечества в России — это памятная дата, которая отмечается ежегодно 9 декабря. Она установлена Федеральным законом Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх