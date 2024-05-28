Средства маткапитала можно будет потратить на строительство домов через эскроу-счета

Это следует из поправок ко второму чтению, которые профильный думский комитет по строительству В РФ средства материнского капитала можно будет тратить на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) через механизм счетов эскроу.
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