Президент США Джо Байден рассматривает возможность ввести санкции против Китая за приписываемые Пекину поставки ключевых технологий Москве, сообщил в авторской колонке внешнеполитический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнейшес.
США могут ввести санкции против КНР за помощь России – WP
Комментарии
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Eduard
Вводитк санкции против СЩА,а лучше арестуйте их граждан за проживание на украденой земле!
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20 час.
Eduard
А Китай что хочет то и прставляет,это Америку не касается.Китай не рабы мигрантов Америки!
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20 час.
Владимир Нелюбин
Все больше и больше США превращаеся в диблоидною страну благодаря марамазматика Байдена....хотя можно расмотреть это как системное правило выборов в США..чем дебильней кандидат в президенты...тем больше шансов у него в победе
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18 час.
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