США могут ввести санкции против КНР за помощь России – WP

Вводитк санкции против СЩА,а лучше арестуйте их граждан за проживание на украденой земле!

А Китай что хочет то и прставляет,это Америку не касается.Китай не рабы мигрантов Америки!

Владимир Нелюбин

Все больше и больше США превращаеся в диблоидною страну благодаря марамазматика Байдена....хотя можно расмотреть это как системное правило выборов в США..чем дебильней кандидат в президенты...тем больше шансов у него в победе