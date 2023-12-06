Фермеры – о реакции властей на их протест: «Много лжи и манипуляций»

Ассоциация Forța Fermierilor выражает глубокое сожаление по поводу официальной реакции на протест фермеров со стороны правительства и депутата, председателя важной парламентской комиссии, прочеркивая, что она содержит много лжи и манипулятивной информации.
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