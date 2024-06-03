Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию с отказом китайских банков принимать платежи из России

На Западе раскрыли темы майских переговоров президента России с главой Китая.Экономическое издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники раскрыло главные темы переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина во время визита русского лидера в Китай с 16 по 17 мая.