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Царьград

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  • Виктор Михайлов
    Это не звание, а классный чин!Откуда у Белоусов...
  • Миха Б54
    Если не носить форму на службе, то зачем звания присваивать?Откуда у Белоусов...
  • Миха Б54
    Если есть звание и форма, то на службе ДОЛЖЕН ЕЁ НОСИТЬ!Откуда у Белоусов...

Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию с отказом китайских банков принимать платежи из России

Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию с отказом китайских банков принимать платежи из России

На Западе раскрыли темы майских переговоров президента России с главой Китая.Экономическое издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники раскрыло главные темы переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина во время визита русского лидера в Китай с 16 по 17 мая.

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