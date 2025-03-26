Израиль готовится законодательно запретить Христа

В ГД РФ тоже можно обсудить закон о сносе всех синагог и высылке всех обрезанных в Израиль. Отзеркалить, так сказать. 😍

Я.Живя в израиле об этом даже не слышала! и откуда берутся в россии такие новости?

Людмила Лиханова

ВОТ ОНИ КТО - САТАНИСТЫ, СЛЕДУЮЩИЕ СВОЕМУ ТАЛМУДУ. ЧИТАЙТЕ И УЖЕ НИЧЕМУ НЕ УДИВЛЯЙТЕСЬ. К СОЖАЛЕНИЮ, Я ПОЧЕМУ-ТО НЕ МОГУ ПОСТАВИТЬ ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИХ ТАЛМУДА, НО ОНИ ЧУДОВИЩНЫ И ЯВЛЯЮТСЯ РУКОВОДСТВОМ К ДЕЙСТВИЯМ ПРОТИВ ГОЕВ Т.Е. ПРОТИВ ВСЕХ КТО НЕ ЕВРЕЙ.