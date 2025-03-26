Депутаты израильского кнессета от блока ультраортодоксальных иудеев "Яхадут ха-Тора" Моше Гафни (заседает в парламенте с 1988-го, лидер партии "Дегель ха-Тора", экс-заместитель министра по делам религии) и раввин Яаков Ашер (заседает в парламенте с 2013-го, председатель парламентского комитета по внутренним делам и охране окружающей среды, один из руководителей "Дегель ха-Тора", экс-мэр города Бней-Брак) внесли законопроект о тотальном запрете высказываний об Иисусе Христе.
Израиль готовится законодательно запретить Христа
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Кошмар
В ГД РФ тоже можно обсудить закон о сносе всех синагог и высылке всех обрезанных в Израиль. Отзеркалить, так сказать. 😍
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5 час.
epobedimski
Я.Живя в израиле об этом даже не слышала! и откуда берутся в россии такие новости?
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3 час.
Людмила Лиханова
ВОТ ОНИ КТО - САТАНИСТЫ, СЛЕДУЮЩИЕ СВОЕМУ ТАЛМУДУ. ЧИТАЙТЕ И УЖЕ НИЧЕМУ НЕ УДИВЛЯЙТЕСЬ. К СОЖАЛЕНИЮ, Я ПОЧЕМУ-ТО НЕ МОГУ ПОСТАВИТЬ ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИХ ТАЛМУДА, НО ОНИ ЧУДОВИЩНЫ И ЯВЛЯЮТСЯ РУКОВОДСТВОМ К ДЕЙСТВИЯМ ПРОТИВ ГОЕВ Т.Е. ПРОТИВ ВСЕХ КТО НЕ ЕВРЕЙ.
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2 час.
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